Эти прикольные новогодние стихи для взрослых, которые написали современные авторы, очень понравились Любимому Новогоднему. И вас они непременно развеселят! Спасибо авторам.
Шуточные стихи про Новый Год для взрослых
ЗдравствуйжаНовыйгод!
автор: Виктор Минеев
Опоздал! Ушли трамваи...
Под ногами скользкий лёд.
Две бутылки разбиваю
Здравствуй ж..а Новый год!
В люк открытый попадая
(Не везёт, так не везёт)
Как заклятье повторяю:
-Здравствуй ж..а Новый год!
Дома в лифте застреваю.
Слесарь пьян и не придёт.
И опять я повторяю:
- Здравствуй ж..а Новый год!
На звоночек нажимаю.
Ох, жена меня убьёт!
Но квартира то чужая!
Здравствуй ж..а Новый год!
Приютили...Наливают.
Ах, какой у нас народ!
Вместе с ними повторяю:
-Здравствуй ж..а Новый год!
Новогодний салют. Новогодняя шутка
автор: Лё-Ля
Справлял Петрович Новый год,
До Дед Морозиков напился!
Куда ни глянет - Дед Мороз!
И, наконец, под стол свалился!
Под столом он распластался:
Дед Мороз там дожидался!
Почесал Петрович нос:
На носу тоже Дед Мороз!
Сказал Петрович всем тогда:
«Собирайтесь-ка сюда!
Скорее рюмки наливайте!
Никого не забывайте!
Каждый чтоб сейчас под стол
Со мной чокнуться пришёл!
Вот часы двенадцать бьют –
У меня в глазах салют!»
Встреча Нового года
автор: Лё-Ля
Новый год стучится в двери,
Старый – быстро за порог!
Все расселись, как сумели,
Все уселись, кто где мог;
Едва к двенадцати успели
Поднять тост за Старый год.
Всем Шампанского налили –
Никого не позабыли,
И почётный самый гость
Произносит первый тост:
«Поздравляю с Новым годом!»
Хором крикнули: «Ура!» -
«С Новым годом! С Новым годом!» -
Вторит взрослым детвора.
А потом второй, и третий,
Четвёртый, пятый и шестой…
Каждый хочет не последним
Продекламировать тост свой.
За здоровье и за счастье!
За мечты и за любовь!
И за дружбу всех народов,
Чтоб воевать не довелось!
За удачу! За успех!
За веселье и за смех!
За детей своих и внуков!
Чтоб жилось всем нам без скуки!
За семью и за Планету,
Есть которая - за эту,
И за ту, которой нету!
Чтоб хорошо жилось на свете
И за всё - за всё на свете!
К Утру все так набралИсь –
Спать, где попало, улеглись:
Кто под столом, кто – на столе,
Кто – в салате «Оливье»,
Кто – в кровати, кто – в сортире,
Кто – вообще - в чужой квартире!
Очень славно погуляли –
Утром едва себя узнали!
Восхищается народ:
«Да! Вот это – Новый год!
А теперь, давай, дружок,
Выпьем ещё «на посошок»!
В ночь под Новый год
автор: Лё-Ля
В эту ночь под Новый год
Снег на улице метёт,
А в натопленной избе
Гулянье шумное идёт:
Дед Мороз свечи зажигает,
Снегурка танец исполняет,
А олени водку пьют,
Песни весело поют!
Олениха. Новогодняя шутка
автор: Лё-Ля
Прошла мимо ОленИха -
Затормозили сани лихо,
И Дед Мороз, хоть не хотел,
В сугроб, как пуля, полетел!
Контрольный выстрел
автор: Лё-Ля
Новый год – семейный праздник –
Семья встречает за столом.
Стол трещит от изобилья,
И чего только нет на нём!
И, когда в Москве Куранты
«Бом!» пробьют 12 раз,
Мощный выстрел по печёнке
Прогрохочет в первый раз!
Коньяк, Шампанское и водка,
И под шубою селёдка,
И корейка, и сыры,
Утка с яблоком внутри,
И салатик "Оливье",
И шашлык на вертеле,
Буженина, колбаса
И узбекская самса,
И пельмени, и котлеты,
И куриные паштеты,
Маслины, шпроты, винегрет,
И чего тут только нету!
ТОсты хрустальные звенят
И в печень выстрелом летят,
А закуски расписные,
Словно пули разрывные!
Рано утром «Ой!» да «Ой!»,
За бок хватаетесь рукой:
Ношпа, Аллахол, Мезим –
Тот, что для Вас незаменим.
А 7-ого – Рождество!
Опять же – снова Торжество!
Снова выпивка, закУс –
Вновь для печени искус!
И снова аллахол, мезим –
Тот, что для Вас незаменим!
Ещё неделька так пройдёт,
А там и Старый Новый Год!
Снова выпивка, закУс,
Вновь для печени искус!
И прогремит довольно быстро
По печени контрольный выстрел!
Значит, скоро Новый Год!
автор: Лариса Филиппова
В красной шубе,с красным носом,
Дед Фигачит по морозу.
В Шапке, с палкой и мешком,
И с бухим Снеговиком.
Рядом Кролик в каблуках
И Снегурка на рогах...
Если встретишь этот сброд,
Значит,скоро Новый Год!
Новый Год к нам идет
автор: Ляпис Бородавкин
Новый Год к нам идет
Семимильными шагами.
Мужикам он несет
Девок с длинными ногами.
Ну а девочкам несет
Принцев на гнедых кобылах.
Всех нас Новый Год спасет
От забот-хлопот постылых.
Новый Год настаёт....
Бой часов раздастся скоро -
Всем влюбляться до упора!
Новый Год вот-вот родится
автор: Ляпис Бородавкин
Новый Год вот-вот родится!
Запах снега за окном.
На санях по небу мчится,
Санта Коля с животом.
ЗапряжЁны сани тройкой
Очень борзых жеребцов.
Мчат они по небу бойко.
Звон стоит от бубенцов.
Время Деду разродиться
Новым Годом подошло.
Вот и мчится, словно птица,
Дело к полночи пошло.
В пузе мальчуган стучится.
И толкается вовсю.
Скоро Новый Год случится.
Будет с кем сю-сю му-сю.
Бой Курант вот-вот раздастся
Нужно дедушке поспеть;
В ясли споро отрожаться..
Малыша обмыть, одеть.
И пойти гулять по миру.
Радость деточкам дарить..
И, до окончанья пира,
Всех вниманьем ублажить.
Где ж Снегурка? Что за Дура?
Акушерка - иху мать.
Каждый раз для процедуры,
Эту девку нужно звать...
СНЕ-ГУ-РОЧ-КА!
СНЕ-ГУ-РОЧ-КА!
СНЕ-ГУ-РОЧ-КА!
СНЕ-ГУ-РОЧ-КА!
Новый год
автор: Николай Шалашов
Стол успели, накрыли,
Президент речь сказал,
По фужерам разлили,
Бой часов… Год настал!
Россияне гуляют
И шампанское пьют,
Фейерверки взрывают,
Песни громко поют.
И от страха тех взрывов
Автотранспорт ревёт,
Но их вой и призывы,
В ум никто не берёт.
Ночью все же снежок был,
Не ахти, но зима,
Ну а утром – чернобыль:
Дождь, туман, чернота.
Солнца нет и мороза,
Сыро, серо, темно.
Новый Год – это проза,
Коль погода дерьмо.
В парке хмурые люди
Словно тени скользят.
Дед Мороз на трибуне
Изгаляется, гад.
С мордой красной и носом,
А с чего, не пойму.
Вот с каким бы вопросом
Обратиться к нему.
Терем в парке, в Кузьминках,
Там жирует и спит,
Что за это? Нам свинку
Подложил, паразит.
Остаётся напиться
Как свинье, повизжать,
Отключиться, забыться
И в грязи полежать.
Паскудник дед Мороз
автор: Ляпис Бородавкин
Наклал перед калиткой
паскудник - дед Мороз.
Обгадил всю мне плитку
горбатый припендос!
Теперь через калитку
так просто не пройти
там белая улитка
замёрзла на пути.
Возьму лопату в руки
и раскидаю срань...
Все котяхи и пуки,
что тут наклал он, дрянь!
И снова будет чисто
перед моим окном.
А этого фашиста,
я не пущу в свой дом!
Патриотическое - Нехер дедом Морозом рядиться!
автор: Ляпис Бородавкин
Санте Клаусу в попу соломку
вставлю я, и как следует дуну.
Или яйками тыкну в солонку.
Или в рот ему что-нибудь суну.
В общем, буду над Сантой глумиться,
до тех пор, пока тот не заплачет.
- Нехер дедом Морозом рядиться!
Пусть своих англичан он дурачит!
Нехер к нам приходить с красным носом
и косить тут под нашего Деда!
С нас сосать, мы чужим ху@сосам
не позволим - спроси вон у шведа!
Новый год!
автор: Геннадий Ленский
Весь мир напряжённо,
во власти минут
следит затаённо
за стрелкой секунд.
Забили куранты
на башне Кремля
и ровно в двенадцать
качнулась земля!
В бокалах и лицах
добро через край,
салютов жар-птицы
спускаются в Рай!
И вспыхнув огнями,
пришёл Новый год
и вот, вместе с нами
ведёт хоровод!
Искрятся веснушки
бенгальских огней
в глазах и игрушках
счастливых детей!
Подарки под ёлкой:
снегурочка, дед,
а с ним мандарины
и много конфет!
Новогодний совет
автор: Людмила Абрамова
Что мы просим у судьбы в Новый год?
Больше радости и меньше забот,
Больше встреч и меньше долгих разлук,
Больше счастья, меньше горя вокруг,
Больше денег, чтобы жить – не тужить,
Больше лет, чтоб никуда не спешить,
Больше смеха, меньше грусти и слез!
Только кто все это даст – вот вопрос!
Бог один – его не хватит на всех…
Потрудитесь – и придет к вам успех,
Озарите день улыбкой своей,
Одарите дружбой верных людей!
Полюбите – Вас полюбят в ответ,
Для любви у сердца возраста нет!
В этой жизни все зависит от Вас.
С Новым годом! Счастья Вам! В добрый час!
Пришел к нам в гости Новый год
автор: Галина Дядина
Пришел к нам в гости Новый год.
А на двери подъездной - код!
И был пришелец незнаком
С мудреным кодовым замком.
Торчал под дверью битый час!
Стучал, стучал двенадцать раз!
И завернул в другой подъезд -
Гостит у них да плюшки ест.
Под Новый Год
автор: Лычагин Алексей Васильевич
Распахнута шуба,
Взъерошена шапка.
Лает на деда,
Дворовая шавка.
Не ровной походкой,
Идёт по дороге.
Опираясь на посох,
Заплетаются ноги.
Спотыкается, падает.
Поднялся, идёт.
И с ново упал.
На четвереньках ползёт.
Снегурочка рядом
Как преданный страж.
На деда кричит:
- Ты старый алкаш!
Снегурочке дед
На укор отвечает:
- В России так каждый,
Праздник встречает!
К кому праздник приходит,
А к кому и ползёт…
Мы, знаем одно,
Наступил Новый год!
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