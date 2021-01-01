Эти прикольные новогодние стихи для взрослых, которые написали современные авторы, очень понравились Любимому Новогоднему. И вас они непременно развеселят! Спасибо авторам.

Шуточные стихи про Новый Год для взрослых

ЗдравствуйжаНовыйгод!

автор: Виктор Минеев



Опоздал! Ушли трамваи...

Под ногами скользкий лёд.

Две бутылки разбиваю

Здравствуй ж..а Новый год!



В люк открытый попадая

(Не везёт, так не везёт)

Как заклятье повторяю:

-Здравствуй ж..а Новый год!



Дома в лифте застреваю.

Слесарь пьян и не придёт.

И опять я повторяю:

- Здравствуй ж..а Новый год!



На звоночек нажимаю.

Ох, жена меня убьёт!

Но квартира то чужая!

Здравствуй ж..а Новый год!



Приютили...Наливают.

Ах, какой у нас народ!

Вместе с ними повторяю:

-Здравствуй ж..а Новый год!

Новогодний салют. Новогодняя шутка

автор: Лё-Ля

Справлял Петрович Новый год,

До Дед Морозиков напился!

Куда ни глянет - Дед Мороз!

И, наконец, под стол свалился!

Под столом он распластался:

Дед Мороз там дожидался!

Почесал Петрович нос:

На носу тоже Дед Мороз!

Сказал Петрович всем тогда:

«Собирайтесь-ка сюда!

Скорее рюмки наливайте!

Никого не забывайте!

Каждый чтоб сейчас под стол

Со мной чокнуться пришёл!

Вот часы двенадцать бьют –

У меня в глазах салют!»

Встреча Нового года

автор: Лё-Ля

Новый год стучится в двери,

Старый – быстро за порог!

Все расселись, как сумели,

Все уселись, кто где мог;

Едва к двенадцати успели

Поднять тост за Старый год.

Всем Шампанского налили –

Никого не позабыли,

И почётный самый гость

Произносит первый тост:

«Поздравляю с Новым годом!»

Хором крикнули: «Ура!» -

«С Новым годом! С Новым годом!» -

Вторит взрослым детвора.

А потом второй, и третий,

Четвёртый, пятый и шестой…

Каждый хочет не последним

Продекламировать тост свой.

За здоровье и за счастье!

За мечты и за любовь!

И за дружбу всех народов,

Чтоб воевать не довелось!

За удачу! За успех!

За веселье и за смех!

За детей своих и внуков!

Чтоб жилось всем нам без скуки!

За семью и за Планету,

Есть которая - за эту,

И за ту, которой нету!

Чтоб хорошо жилось на свете

И за всё - за всё на свете!

К Утру все так набралИсь –

Спать, где попало, улеглись:

Кто под столом, кто – на столе,

Кто – в салате «Оливье»,

Кто – в кровати, кто – в сортире,

Кто – вообще - в чужой квартире!

Очень славно погуляли –

Утром едва себя узнали!

Восхищается народ:

«Да! Вот это – Новый год!

А теперь, давай, дружок,

Выпьем ещё «на посошок»!

В ночь под Новый год

автор: Лё-Ля

В эту ночь под Новый год

Снег на улице метёт,

А в натопленной избе

Гулянье шумное идёт:

Дед Мороз свечи зажигает,

Снегурка танец исполняет,

А олени водку пьют,

Песни весело поют!

Олениха. Новогодняя шутка

автор: Лё-Ля

Прошла мимо ОленИха -

Затормозили сани лихо,

И Дед Мороз, хоть не хотел,

В сугроб, как пуля, полетел!

Контрольный выстрел

автор: Лё-Ля

Новый год – семейный праздник –

Семья встречает за столом.

Стол трещит от изобилья,

И чего только нет на нём!

И, когда в Москве Куранты

«Бом!» пробьют 12 раз,

Мощный выстрел по печёнке

Прогрохочет в первый раз!

Коньяк, Шампанское и водка,

И под шубою селёдка,

И корейка, и сыры,

Утка с яблоком внутри,

И салатик "Оливье",

И шашлык на вертеле,

Буженина, колбаса

И узбекская самса,

И пельмени, и котлеты,

И куриные паштеты,

Маслины, шпроты, винегрет,

И чего тут только нету!

ТОсты хрустальные звенят

И в печень выстрелом летят,

А закуски расписные,

Словно пули разрывные!

Рано утром «Ой!» да «Ой!»,

За бок хватаетесь рукой:

Ношпа, Аллахол, Мезим –

Тот, что для Вас незаменим.

А 7-ого – Рождество!

Опять же – снова Торжество!

Снова выпивка, закУс –

Вновь для печени искус!

И снова аллахол, мезим –

Тот, что для Вас незаменим!

Ещё неделька так пройдёт,

А там и Старый Новый Год!

Снова выпивка, закУс,

Вновь для печени искус!

И прогремит довольно быстро

По печени контрольный выстрел!

Значит, скоро Новый Год!

автор: Лариса Филиппова

В красной шубе,с красным носом,

Дед Фигачит по морозу.

В Шапке, с палкой и мешком,

И с бухим Снеговиком.

Рядом Кролик в каблуках

И Снегурка на рогах...

Если встретишь этот сброд,

Значит,скоро Новый Год!

Новый Год к нам идет

автор: Ляпис Бородавкин

Новый Год к нам идет

Семимильными шагами.

Мужикам он несет

Девок с длинными ногами.

Ну а девочкам несет

Принцев на гнедых кобылах.

Всех нас Новый Год спасет

От забот-хлопот постылых.

Новый Год настаёт....

Бой часов раздастся скоро -

Всем влюбляться до упора!

Новый Год вот-вот родится

автор: Ляпис Бородавкин

Новый Год вот-вот родится!

Запах снега за окном.

На санях по небу мчится,

Санта Коля с животом.

ЗапряжЁны сани тройкой

Очень борзых жеребцов.

Мчат они по небу бойко.

Звон стоит от бубенцов.

Время Деду разродиться

Новым Годом подошло.

Вот и мчится, словно птица,

Дело к полночи пошло.

В пузе мальчуган стучится.

И толкается вовсю.

Скоро Новый Год случится.

Будет с кем сю-сю му-сю.

Бой Курант вот-вот раздастся

Нужно дедушке поспеть;

В ясли споро отрожаться..

Малыша обмыть, одеть.

И пойти гулять по миру.

Радость деточкам дарить..

И, до окончанья пира,

Всех вниманьем ублажить.

Где ж Снегурка? Что за Дура?

Акушерка - иху мать.

Каждый раз для процедуры,

Эту девку нужно звать...

СНЕ-ГУ-РОЧ-КА!

СНЕ-ГУ-РОЧ-КА!

СНЕ-ГУ-РОЧ-КА!

СНЕ-ГУ-РОЧ-КА!

Новый год

автор: Николай Шалашов

Стол успели, накрыли,

Президент речь сказал,

По фужерам разлили,

Бой часов… Год настал!

Россияне гуляют

И шампанское пьют,

Фейерверки взрывают,

Песни громко поют.

И от страха тех взрывов

Автотранспорт ревёт,

Но их вой и призывы,

В ум никто не берёт.

Ночью все же снежок был,

Не ахти, но зима,

Ну а утром – чернобыль:

Дождь, туман, чернота.

Солнца нет и мороза,

Сыро, серо, темно.

Новый Год – это проза,

Коль погода дерьмо.

В парке хмурые люди

Словно тени скользят.

Дед Мороз на трибуне

Изгаляется, гад.

С мордой красной и носом,

А с чего, не пойму.

Вот с каким бы вопросом

Обратиться к нему.

Терем в парке, в Кузьминках,

Там жирует и спит,

Что за это? Нам свинку

Подложил, паразит.

Остаётся напиться

Как свинье, повизжать,

Отключиться, забыться

И в грязи полежать.

Паскудник дед Мороз

автор: Ляпис Бородавкин

Наклал перед калиткой

паскудник - дед Мороз.

Обгадил всю мне плитку

горбатый припендос!

Теперь через калитку

так просто не пройти

там белая улитка

замёрзла на пути.

Возьму лопату в руки

и раскидаю срань...

Все котяхи и пуки,

что тут наклал он, дрянь!

И снова будет чисто

перед моим окном.

А этого фашиста,

я не пущу в свой дом!

Патриотическое - Нехер дедом Морозом рядиться!

автор: Ляпис Бородавкин

Санте Клаусу в попу соломку

вставлю я, и как следует дуну.

Или яйками тыкну в солонку.

Или в рот ему что-нибудь суну.

В общем, буду над Сантой глумиться,

до тех пор, пока тот не заплачет.

- Нехер дедом Морозом рядиться!

Пусть своих англичан он дурачит!

Нехер к нам приходить с красным носом

и косить тут под нашего Деда!

С нас сосать, мы чужим ху@сосам

не позволим - спроси вон у шведа!

Новый год!

автор: Геннадий Ленский

Весь мир напряжённо,

во власти минут

следит затаённо

за стрелкой секунд.

Забили куранты

на башне Кремля

и ровно в двенадцать

качнулась земля!

В бокалах и лицах

добро через край,

салютов жар-птицы

спускаются в Рай!

И вспыхнув огнями,

пришёл Новый год

и вот, вместе с нами

ведёт хоровод!

Искрятся веснушки

бенгальских огней

в глазах и игрушках

счастливых детей!

Подарки под ёлкой:

снегурочка, дед,

а с ним мандарины

и много конфет!

Новогодний совет

автор: Людмила Абрамова

Что мы просим у судьбы в Новый год?

Больше радости и меньше забот,

Больше встреч и меньше долгих разлук,

Больше счастья, меньше горя вокруг,

Больше денег, чтобы жить – не тужить,

Больше лет, чтоб никуда не спешить,

Больше смеха, меньше грусти и слез!

Только кто все это даст – вот вопрос!

Бог один – его не хватит на всех…

Потрудитесь – и придет к вам успех,

Озарите день улыбкой своей,

Одарите дружбой верных людей!

Полюбите – Вас полюбят в ответ,

Для любви у сердца возраста нет!

В этой жизни все зависит от Вас.

С Новым годом! Счастья Вам! В добрый час!

Пришел к нам в гости Новый год

автор: Галина Дядина

Пришел к нам в гости Новый год.

А на двери подъездной - код!

И был пришелец незнаком

С мудреным кодовым замком.

Торчал под дверью битый час!

Стучал, стучал двенадцать раз!

И завернул в другой подъезд -

Гостит у них да плюшки ест.

Под Новый Год

автор: Лычагин Алексей Васильевич Распахнута шуба, Взъерошена шапка. Лает на деда, Дворовая шавка. Не ровной походкой, Идёт по дороге. Опираясь на посох, Заплетаются ноги. Спотыкается, падает. Поднялся, идёт. И с ново упал. На четвереньках ползёт. Снегурочка рядом Как преданный страж. На деда кричит: - Ты старый алкаш! Снегурочке дед На укор отвечает: - В России так каждый, Праздник встречает! К кому праздник приходит, А к кому и ползёт… Мы, знаем одно, Наступил Новый год!

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