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Эти прикольные новогодние стихи для взрослых, которые написали современные авторы, очень понравились Любимому Новогоднему. И вас они непременно развеселят! Спасибо авторам.

Шуточные стихи про Новый Год для взрослых

для взрослых прикольные стихи про новый годЗдравствуйжаНовыйгод!

автор: Виктор Минеев
   
Опоздал! Ушли трамваи...
Под ногами скользкий лёд.
Две бутылки разбиваю
Здравствуй ж..а Новый год!

В люк открытый попадая
(Не везёт, так не везёт)
Как заклятье повторяю:
-Здравствуй ж..а Новый год!

Дома в лифте застреваю.
Слесарь пьян и не придёт.
И опять я повторяю:
- Здравствуй ж..а Новый год!

На звоночек нажимаю.
Ох, жена меня убьёт!
Но квартира то чужая!
Здравствуй ж..а Новый год!

Приютили...Наливают.
Ах, какой у нас народ!
Вместе с ними повторяю:
-Здравствуй ж..а Новый год!

для взрослых прикольные стихи про новый годНовогодний салют. Новогодняя шутка

автор: Лё-Ля

Справлял Петрович Новый год,
До Дед Морозиков напился!
Куда ни глянет  - Дед Мороз!
И, наконец, под стол свалился!
 
Под столом он распластался:
Дед Мороз там дожидался!
Почесал Петрович  нос:
На носу тоже Дед Мороз!
 
Сказал Петрович всем тогда:
«Собирайтесь-ка  сюда!
Скорее рюмки наливайте!
Никого не забывайте!
 
Каждый чтоб сейчас под стол
Со мной чокнуться пришёл!
Вот часы двенадцать бьют –
У меня в глазах салют!»

для взрослых прикольные стихи про новый годВстреча Нового года

автор: Лё-Ля
Новый год стучится в двери,
Старый – быстро за порог!
Все расселись, как сумели,
Все уселись, кто где мог;
Едва к двенадцати успели 
Поднять тост за Старый год.
 
Всем Шампанского налили –
Никого не позабыли,
И почётный самый гость
Произносит первый тост:
 
«Поздравляю с Новым годом!»
Хором крикнули: «Ура!»  - 
«С Новым годом! С Новым годом!» -
Вторит взрослым детвора.
 
А потом второй, и третий,
Четвёртый, пятый и шестой…
Каждый хочет не последним
Продекламировать тост свой.
 
За здоровье и за счастье!
За мечты и за любовь!
И за дружбу всех народов,
Чтоб воевать не довелось!
 
За удачу! За успех!
За веселье и за смех!
За детей своих и внуков!
Чтоб жилось  всем нам без скуки!
 
За семью и за Планету,
Есть которая -  за эту,
И за ту, которой нету!
Чтоб хорошо жилось на свете
И за всё - за всё на свете!
 
К Утру все так набралИсь –
Спать, где попало, улеглись:
Кто под столом, кто – на столе,
Кто – в салате «Оливье»,
Кто – в кровати, кто – в сортире,
Кто – вообще - в чужой квартире!
 
Очень славно погуляли –
Утром едва себя узнали!
Восхищается народ:
«Да! Вот это – Новый год!
А теперь, давай, дружок,
Выпьем ещё «на посошок»!

для взрослых прикольные новогодние стихиВ ночь под Новый год

автор: Лё-Ля
В эту ночь под Новый год
Снег на улице метёт,
А в натопленной избе 
Гулянье шумное идёт:
Дед Мороз свечи зажигает,
Снегурка танец исполняет,
А олени водку пьют,
Песни весело поют!

для взрослых прикольные стихи про новый годОлениха. Новогодняя шутка

автор: Лё-Ля
Прошла мимо ОленИха -
Затормозили сани  лихо,
И Дед Мороз, хоть не хотел,
В сугроб, как пуля, полетел!

для взрослых прикольные стихи про новый годКонтрольный выстрел

автор: Лё-Ля
Новый год – семейный праздник –
Семья встречает за столом.
Стол трещит от изобилья,
И чего только нет на нём!
 
И, когда в Москве Куранты
«Бом!» пробьют 12 раз,
Мощный выстрел по печёнке
Прогрохочет в первый раз!
 
Коньяк, Шампанское и водка,
И под шубою селёдка,
И корейка, и сыры,
Утка с яблоком внутри,
 
И салатик "Оливье",
И шашлык на вертеле,
Буженина, колбаса
И узбекская  самса,
 
И пельмени, и котлеты,
И куриные паштеты,
Маслины, шпроты, винегрет,
И чего тут только нету!
 
ТОсты хрустальные звенят
И в печень выстрелом летят,
А закуски расписные,
Словно пули разрывные!
 
Рано утром «Ой!» да «Ой!»,
За бок хватаетесь рукой:
Ношпа, Аллахол, Мезим –
Тот, что для Вас незаменим.
 
А 7-ого – Рождество!
Опять же – снова Торжество!
Снова выпивка, закУс –
Вновь для печени искус!
 
И снова аллахол, мезим –
Тот, что для Вас незаменим!
Ещё неделька так пройдёт,
А там и Старый Новый Год!
 
Снова выпивка, закУс,
Вновь для печени искус!
И прогремит довольно быстро
По печени контрольный выстрел!

для взрослых прикольные стихи про новый годЗначит, скоро Новый Год!

автор: Лариса Филиппова
В красной шубе,с красным носом,
Дед Фигачит по морозу.
В Шапке, с палкой и мешком,
И с бухим Снеговиком.
Рядом Кролик в каблуках
И Снегурка на рогах...
Если встретишь этот сброд,
Значит,скоро Новый Год!

для взрослых прикольные стихи про новый годНовый Год к нам идет

автор: Ляпис Бородавкин
Новый Год к нам идет
Семимильными шагами.
Мужикам он несет
Девок с длинными ногами.
Ну а девочкам несет
Принцев на гнедых кобылах.
Всех нас Новый Год спасет
От забот-хлопот постылых.
Новый Год настаёт....
Бой часов раздастся скоро -
Всем влюбляться до упора!

для взрослых прикольные стихи про новый годНовый Год вот-вот родится

автор: Ляпис Бородавкин
Новый Год вот-вот родится!
Запах снега за окном.
На санях по небу мчится,
Санта Коля с животом.
 
ЗапряжЁны сани тройкой
Очень борзых жеребцов.
Мчат они по небу бойко.
Звон стоит от бубенцов.
 
Время Деду разродиться
Новым Годом подошло.
Вот и мчится, словно птица,
Дело к полночи пошло.
 
В пузе мальчуган стучится.
И толкается вовсю.
Скоро Новый Год случится.
Будет с кем сю-сю му-сю.
 
Бой Курант вот-вот раздастся
Нужно дедушке поспеть;
В ясли споро отрожаться..
Малыша обмыть, одеть.
 
И пойти гулять по миру.
Радость деточкам дарить..
И, до окончанья пира, 
Всех вниманьем ублажить.
 
Где ж Снегурка? Что за Дура?
Акушерка - иху мать.
Каждый раз для процедуры, 
Эту девку нужно звать...
 
СНЕ-ГУ-РОЧ-КА! 
СНЕ-ГУ-РОЧ-КА!
СНЕ-ГУ-РОЧ-КА! 
СНЕ-ГУ-РОЧ-КА!

для взрослых прикольные стихи про новый годНовый год

автор: Николай Шалашов
Стол успели, накрыли,
Президент речь сказал,
По фужерам разлили,
Бой часов… Год настал!
 
Россияне гуляют
И шампанское пьют,
Фейерверки взрывают,
Песни громко поют.
 
И от страха тех взрывов
Автотранспорт ревёт,
Но их вой и призывы,
В ум никто не берёт.
 
Ночью все же снежок был,
Не ахти, но зима,
Ну а утром – чернобыль:
Дождь, туман, чернота.
 
Солнца нет и мороза,
Сыро, серо, темно.
Новый Год – это проза, 
Коль погода дерьмо.
 
В парке хмурые люди
Словно тени скользят.
Дед Мороз на трибуне
Изгаляется, гад.
 
С мордой красной и носом,
А с чего, не пойму.
Вот с каким бы вопросом
Обратиться к нему.
 
Терем в парке, в Кузьминках,
Там жирует и спит,
Что за это? Нам свинку
Подложил, паразит.
 
Остаётся напиться
Как свинье, повизжать,
Отключиться, забыться
И в грязи полежать.

для взрослых прикольные стихи про новый годПаскудник дед Мороз

автор: Ляпис Бородавкин
Наклал перед калиткой
паскудник - дед Мороз.
Обгадил всю мне плитку
горбатый припендос!
 
Теперь через калитку
так просто не пройти
там белая улитка
замёрзла на пути.
 
Возьму лопату в руки
и раскидаю срань...
Все котяхи и пуки,
что тут наклал он, дрянь!
 
И снова будет чисто
перед моим окном.
А этого фашиста,
я не пущу в свой дом!

для взрослых прикольные стихи про новый годПатриотическое - Нехер дедом Морозом рядиться!

автор: Ляпис Бородавкин
Санте Клаусу в попу соломку
вставлю я, и как следует дуну.
Или яйками тыкну в солонку.
Или в рот ему что-нибудь суну.
 
В общем, буду над Сантой глумиться,
до тех пор, пока тот не заплачет.
- Нехер дедом Морозом рядиться!
Пусть своих англичан он дурачит!
 
Нехер к нам приходить с красным носом
и косить тут под нашего Деда!
С нас сосать, мы чужим ху@сосам
не позволим - спроси вон у шведа!

для взрослых прикольные стихи про новый годНовый год!

автор: Геннадий Ленский
 Весь мир напряжённо, 
во власти минут
следит затаённо 
за стрелкой секунд.
 
Забили куранты
на башне Кремля
и ровно в двенадцать
качнулась земля!
 
В бокалах и лицах
добро через край,
салютов жар-птицы
спускаются в Рай!
 
И вспыхнув огнями,
пришёл Новый год
и вот, вместе с нами
ведёт хоровод!
 
Искрятся веснушки
бенгальских огней
в глазах и игрушках
счастливых детей!
 
Подарки под ёлкой:
снегурочка, дед,
а с ним мандарины
и много конфет! 

для взрослых прикольные стихи про новый годНовогодний совет

автор: Людмила Абрамова
Что мы просим у судьбы в Новый год?
Больше радости и меньше забот,
Больше встреч и меньше долгих разлук,
Больше счастья, меньше горя  вокруг,
Больше денег, чтобы жить – не тужить,
Больше лет, чтоб никуда не спешить,
Больше смеха, меньше грусти и слез!
Только кто все это даст – вот вопрос!
 
Бог один – его не хватит на всех…
Потрудитесь – и придет к вам успех,
Озарите день улыбкой своей,
Одарите дружбой верных людей!
Полюбите – Вас полюбят в ответ,
Для любви у сердца возраста нет!
В этой жизни все зависит от Вас.
С Новым годом! Счастья Вам! В добрый час!

для взрослых прикольные стихи про новый годПришел к нам в гости Новый год

автор: Галина Дядина
Пришел к нам в гости Новый год.
А на двери подъездной - код!
И был пришелец незнаком
С мудреным кодовым замком.
Торчал под дверью битый час!
Стучал, стучал двенадцать раз!
И завернул в другой подъезд -
Гостит у них да плюшки ест.

для взрослых прикольные стихи про новый годПод Новый Год

автор: Лычагин Алексей Васильевич
Распахнута шуба,
Взъерошена шапка. 
Лает на деда,
Дворовая шавка.
Не ровной походкой,
Идёт по дороге.
Опираясь на посох,
Заплетаются ноги.
Спотыкается, падает.
Поднялся, идёт.
И с ново упал.
На четвереньках ползёт. 
Снегурочка рядом
Как преданный страж.
На деда кричит:
- Ты старый алкаш!
Снегурочке дед
На укор отвечает:
- В России так каждый,
Праздник встречает!
К кому праздник приходит,
А к кому и ползёт…
Мы, знаем одно,
Наступил Новый год!

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Категория: Новогодние стихи 2021
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